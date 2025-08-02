Постарата ќерка на Аркан за првпат јавно проговори за својот здравствен проблем за кој нема лек

Анѓела Ражнатовиќ, ќерка на покојниот Жељко Ражнатовиќ Аркан, некое време беше искрена во разговорот за својот живот, откривајќи детали за болеста со која се бореше долго време, заработката, наследството, како и за односите со своите браќа и сестри, но и со нејзината мајка, актерката Љиљана Мијатовиќ.

– Шест години работам како фриленсер за странска компанија. Предавам англиски јазик на Азијци. Имам еден проблем што го прави овој вид работа погоден за мене. Имам проблем со цревата веќе 12 години. На почетокот лекарите мислеа дека имам иритабилни црева, а имам, потоа лекарите открија дека имам микроскопски колитис. Тоа е хронична болест, а симптомите се ужасни. Болката е ужасна, а дијарејата 15 пати на ден. Бог да не даде никому. Нема лек за тоа. Можам само повремено да примам кортикостероиди, кои се повеќе иритирачки отколку корисни. Ја држам болеста под контрола со молитва, внимавам што јадам. Не пијам, не пушам, избегнувам цигари, кафе, алкохол, како и слатки што обожавам да ги јадам. Изгубив толку многу килограми поради мојата болест – изјави Анџела неодамна во интервју за YouTube каналот „Вистински приказни“ и зборуваше за работата.

