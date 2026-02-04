Поранешниот на Едита веќе си најде нова девојка – Стевиќ виден со друга откако се раздели со пејачката

Поранешниот партнер на Едита Арадиновиќ, Ненад Стевиќ, со кого пејачката очекува дете, беше виден во друштво на нова девојка. Бремената пејачка вчера се огласи на социјалните мрежи за да ги потврди медиумските извештаи дека таа и Ненад повеќе не се заедно.

Едита нагласи дека детето сега им е приоритет, и дека Стевиќ е добар човек и ќе биде добар татко. Додека шпекулациите за нивното раскинување се водат со денови, дополнително внимание привлече информацијата дека Стевиќ бил виден со нова девојка само неколку дена по раскинувањето, што покрена бројни прашања за природата и времето на нивното раскинување, пишува Курир.

Според добро информиран извор, сегашната девојка на Ненад наводно е од Нови Сад. Како што претходно објавија извори блиски до двојката, одлуката за раскинување помеѓу Стевиќ и Арадиновиќ не е донесена импулсивно, туку по долг период на дискусија и размислување. Едита и Ненад сфатија дека нивните животни патишта и ставови се разминуваат и дека е најдобро двајцата да продолжат по своите патишта, со меѓусебно почитување и фер врска, пред сè заради детето што го очекуваат.

Според извештаите, веста за раскинувањето прв ја споделил со своите најблиски пријатели Стевиќ, додека бил на патување во Тајланд, каде што не ја повел пејачката. Изворите велат дека во тој момент изгледал олеснет и дека раскинувањето го прифатил како конечна одлука. Сепак, информацијата дека се појавил во друштво на својата нова избраничка по враќањето од патувањето ги изненадила дури и неговите блиски пријатели, според соговорниците на Курир.

Од друга страна, Едита Арадиновиќ, според нејзините блиски соработници, е целосно фокусирана на својата бременост, своето здравје и личниот мир. Пејачката наводно одлучила мирно да влезе во овој период од својот живот, без дополнителен стрес и медиумска врева, и да ги држи своите приватни работи подалеку од очите на јавноста.

– Сè што е убаво е краткотрајно. Љубовта и страста беа силни, но не доволно за да останат заедно. Честите несогласувања доведоа до тоа дека е најдобро двајцата да се разделат. Ненад им кажал на пријателите дека раскинал со Едита и дека сака да продолжи понатаму, додека таа е целосно посветена на својата бременост и бебето што го очекува – вели извор близок до поранешната двојка.

