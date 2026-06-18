Поранешната водителка ги рашири нозете во костим за капење и измами воздишки од фановите

Познатата писателка и поранешна водителка Јелена Бачиќ Алимпиќ (57) реши да ги спакува куферите и да избега на заслужен одмор, од каде веднаш ги почасти своите следбеници со жешка фотографија. Таа сподели момент на релаксација од плажа на својот Инстаграм профил, покажувајќи дека многу внимава на својот изглед.

Како што јасно може да се види на фотографијата, Јелена ужива на лежалка покриена со син пешкир, додека носи атрактивно црно бикини без прерамки кое ја истакнуваше нејзината витка фигура, како и нејзиното затегнато тело во 50-тите години. Писателката го искористи жешкиот летен ден за да прочита книга, криејќи го погледот од сонцето зад модерни црни очила за сонце. Со оваа опуштена, но исклучително стилска објава од песокот, Јелена докажа дека ги комбинира убавината и практичноста и дека изгледа феноменално на плажа.

Она што го издвојува бракот на Јелена Бачиќ Алимиќ е тоа што таа и нејзиниот сопруг не спиеле заедно речиси од првиот ден. Писателката зборуваше за ова во емисијата на Гоца Тржан и сè објасни детално.

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foto: printscreen/instagram/jelena_bacic_alimpic