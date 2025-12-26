Поранешната на Жика позираше покрај елката во мини здолниште и ги покажа своите долги нозе

Водителката Дајана Пауновиќ покажа како изгледа новогодишната магија во нејзиниот дом.
Таа ја украси елката и позираше покрај неа, а нејзиниот стајлинг привлече големо внимание.
Поранешната на Жика позираше покрај елката во мини здолниште и ги покажа своите брутални нозе.
Кога ја виде елката, не можеше да ѝ одолее, па позираше неколку пати покрај неа и ги изненади сите со новогодишни фотографии.
„Толку си убава, но…“, „Што е подобро овде, Дијана, нејзините нозе или елката“, „Брутална си“…
Инаку, таа за роденден доби џип.
Тогаш ббјави фотографија од својот нов „Ренџ Ровер“ и напиша:
– Моето ново бебе – сподели Дајана Пауновиќ, а потоа се слика и со букетот цвеќе што го доби.
Foto: Printscreen/Instagram/dajanapaunovic/ zikajaksic.fp