Поради Жика Јакшиќ плачат натпреварувачите – Водителот направи голем преседан во емисијата

Новата сезона на емисијата „Никад није касно“ официјално започна, а Жика Јакшиќ го отвори натпреварот со емотивен говор.

Финалето од претходната сезона на емисијата „Никад није касно“ се одржа без присуство на Жика Јакшиќ поради мозочниот удар што го претрпе. Новата сезона, сепак, започна со неговото враќање, а емотивен момент се случи на самиот крај од емисијата, кога Жика, видливо трогнат, им се обрати на публиката и натпреварувачите, размислувајќи за тешкиот период што го помина.

– Кога го гледав финалето минатата година, седев до телевизорот, бев во шок. Не можев да зборувам, но емисијата беше навистина величествена. Бев горд на сè, но во тој момент ме совлада тага. Во тој момент не знаев дали ќе се опоравам, дали толку брзо ќе стапнам на оваа сцена. Замислував каков би бил мојот живот без емисијата „Никогаш не е доцна“. Тргнав од претпоставката дека можеби нема да можам јасно да зборувам, но мојот мозок да остане функционален, ќе најдам друга работа. „Ми падна на памет дека нема да бидам дел одемисијата и да се забавувам заедно со вас “, рече Јакшиќ.

Јакшиќ им се заблагодари на сите што беа со него во изминатите, за него најтешки денови.

– Потоа сфатив дека емисијата е навистина дел од мојот живот. А потоа ми беше жал што помислив дека нема да бидам со вас, фала му на Бога, се опоравив. Ви благодарам за поддршката што ми ја дадовте – додаде тој, видливо потресен. Во студиото владееше момент на тишина, а потоа следеше изненадување кое предизвика силни емоции и воодушевување.

– Во чест на тоа, вечерва сите кандидати продолжуваат во вториот круг – објави Жика, што предизвика громогласен аплауз од публиката и солзи радосници кај натпреварувачите.

Foto: printscreen/Instagram