Поради ненадејна компликација одложена операцијата на композиторот Рале: „Не сум добро, се’ ме боли“

Закажаната операција на срцето на композиторот Горан Ратковиќ – Рале беше одложена поради други здравствени компликации.

Рале, кој по многу скандали ја обнови врската со пејачката Ана Николиќ, дојде во Институтот пред неколку дена, подготвен да оди во болница и да се подложи на потребната операција на срцето.

Сепак, Горан Ратковиќ Рале денес им откри на медиумите дека е отпуштен од болница и дека мора да почека уште малку бидејќи во моментов има други здравствени проблеми што ја оневозможуваат интервенцијата.

– Не сум добро. Имав неколку забни операции и сè ме боли. Не сум имал операција на срце додека не се среди ова. Сега сум дома, морам да се одморам – изјави Рале за Блиц.рс

Да ве потсетиме дека Рале и неговата партнерка пејачка Ана Николиќ неодамна се иселиле од нивната куќа во Авала, а според соседите, двојката само го изнајмувала овој имот.

