Помалата сестра на Луна Ѓогани незадоволна од изгледот легна под нож, па се огласи по интервенцијата

Нина Ѓогани, помладата ќерка на Анабела Атијас и Гаги Ѓогани, одлучи отиде под нож и со интервенција да го коригира изгледот на својот нос.

Помладата сестра на Луна Џогани одлучи дополнително да го подобри својот изглед кај пластичниот хирург. По операцијата, Нина се огласи на својот Инстаграм профил, каде што објави видео од болничкиот кревет, со завои на лицето.

-Јас од анестезија директно на Инстаграм, напиша Нина во описот на објавата, што предизвика бројни реакции кај нејзините следбеници.

Корекцјата на носот таа ја направи во Истанбул, а објави и видео од болничката соба каде што беше придружувана од нејзината мајка Анабела.

Патем, Нина е позната по тоа што многу се грижи за својот изглед. Редовно тренира, а покрај тоа работи и во фитнес студио, бидејќи.

фото:Instagram printscreen/nina_djoganii and egostore.rs