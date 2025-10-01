Полномасно млеко: Колку е корисно, а колку штетно?

Со 152 калории и осум грама масти по чаша, полномасното млеко долго време се сметаше за полн оброк, но стручњаците велат дека приказната е посложена. Сѐ тоа повторно е во центарот на вниманието во САД, бидејќи законодавците и здравствените службеници размислуваат повторно да го воведат во училишните кујни, предизвикувајќи жестока дебата за неговата вистинска хранлива вредност, објави „Б-92“.

Што е полномасно млеко и по што се разликува?

– Полномасното млеко може да звучи како богато со калории, но нутритивно не е толку различно од опциите со помалку маснотии што ги гледате на полиците. Главната разлика лежи во количината на масти и калории, вели Кети Браун – диететичарка и претседателка на Националниот совет за млечни производи.

Во 1980-тите и 90-тите, полномасните млечни производи добија лош глас, бидејќи се богати со заситени масти, за коишто се сметаше дека доведуваат до срцеви заболувања, потсетува д-р Тајлер Џ. Сандерс. Но, поновите истражувања го менуваат тој поглед на нештата.

Истражување објавено неодамна во американскиот „Журнал“ за клиничка исхрана (The American Journal of Clinical Nutrition) не открива значајна разлика во кардиоваскуларниот ризик меѓу луѓето кои пиеле полномасно млеко и оние кои пиеле млеко со ниска масленост. Истражувачите заклучија дека е поважно за здравјето на срцето да се намали внесот на храна со ниска содржина на хранливи материи, ултра-преработена, отколку да се избира меѓу различни видови млеко. Д-р Сандерс се согласува.

– Иако високите нивоа на заситени масти во контекст на преработената храна може да бидат загрижувачки, заситените масти од интегралните храни како што се млечните производи не се чини дека предизвикуваат срцеви заболувања, вели тој.

Млекото, вклучувајќи го и полномасното млеко, обезбедува полни, висококвалитетни протеини и други хранливи материи коишто помагаат да останете сити, ја поддржуваат енергијата и помагаат во обновувањето на мускулите, според д-р Анџела Холидеј-Бел.

– За децата, овие придобивки се особено важни. Во првите 1.000 дена од животот – од зачнувањето до двегодишна возраст, брзиот развој на мозокот зависи од клучните хранливи материи. Кравјото млеко обезбедува седум од 14-те хранливи материи идентификувани од Американската академија за педијатрија како неопходни за раниот развој на мозокот. Млекото, исто така, природно содржи електролити, што го прави изненадувачки делотворно во хидратацијата – понекогаш дури и подобро од водата или спортските напитоци. Покрај тоа, млечните производи се најдобар извор на калциум и витамин Д, објасни д-р Холидеј-Бел.

Во таа смисла, алтернативите на растителна основа – како бадемовото или овесното млеко, значително се разликуваат. Повеќето од нив содржат многу малку протеини и често имаат долги списоци на состојки, додека кравјото млеко е едноставно – млеко, природно богато со витамините А и Д.

– Дури и кога [млекото од растително потекло, з.п.] е збогатено, биорасположивоста на хранливите материи може да се разликува од онаа на природните млечни производи. Плус, додадените засладувачи во млеката од растително потекло можат да ги поништат нивните нутритивни придобивки, појасни д-р Сандерс.

Секој вид кравјо млеко обезбедува висококвалитетни протеини и 12 други есенцијални хранливи материи, што го прави добар избор за деца и возрасни – ако се внесува умерено. Полномасното млеко може да обезбеди дополнителни придобивки токму поради мастите што некогаш го правеле непожелно. Затоа, според добар дел од науката, новите сознанија се во негова корист.

Извор: Kurir

Foto: Freepik