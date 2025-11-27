Полнети печурки со сирење

Полнети печурки, не може да бидат побрзо или поедноставно… Одлично предјадење или како убав прилог со секое јадење.
Состојки:
10 големи печурки
220 грама моцарела сирење
1/2 кромид
1 лажица маслиново масло
сецкан магдонос
1 лажичка црвена пиперка
1 лажичка сув зеленчук
Подготовка:
Отстранете ги стеблата од печурките и ситно исецкајте ги. Ситно исецкајте ја половината од кромидот и пржете ги заедно во маслиново масло со сецканите стебла од печурки додека не испари целата течност. Исечете парче моцарела на половина и ситно исечкајте ја едната половина, додека другата половина исечете ја на парчиња. Измешајте ги исецканата моцарела, печурките, кромидот и магдоносот, пиперката и сувиот зеленчук и наполнете ги печурките. Наредете ги парчињата моцарела врз полнетите печурки и печете на 200 степени додека сирењето не порумени.
Добар апетит!!!
Извор: Kurir
Foto: Freepik