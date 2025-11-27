Полнети печурки со сирење

Полнети печурки, не може да бидат побрзо или поедноставно… Одлично предјадење или како убав прилог со секое јадење.

Состојки:

10 големи печурки

220 грама моцарела сирење

1/2 кромид

1 лажица маслиново масло

сецкан магдонос

1 лажичка црвена пиперка

1 лажичка сув зеленчук

Подготовка:

Отстранете ги стеблата од печурките и ситно исецкајте ги. Ситно исецкајте ја половината од кромидот и пржете ги заедно во маслиново масло со сецканите стебла од печурки додека не испари целата течност. Исечете парче моцарела на половина и ситно исечкајте ја едната половина, додека другата половина исечете ја на парчиња. Измешајте ги исецканата моцарела, печурките, кромидот и магдоносот, пиперката и сувиот зеленчук и наполнете ги печурките. Наредете ги парчињата моцарела врз полнетите печурки и печете на 200 степени додека сирењето не порумени.

Добар апетит!!!

Извор: Kurir

Foto: Freepik