„Подобро, дете да си направам сама“: Пејачката во четвртата деценија сè уште не се исполнила како мајка

Пејачката Марина Висковиќ откри дека има голема желба да стане мајка, но дека поради тешкиот избор на партнер, размислува „сама да направи дете“.

Марина Висковиќ отворено проговори за една од најважните животни теми – мајчинството, нагласувајќи дека тоа е голема желба за неа, но и сериозна одговорност на која пристапува без компромис.

Како што вели самата, за неа, раѓањето дете не е прашање на момент или импулс, туку одлука што бара стабилност и здрава средина.

„Мајчинството е навистина најважната работа во мојот живот. Не е автомобил или домашно милениче. Многу сум одговорна кога размислувам за тоа“, рече Марина, која неодамна ја загрижи јавноста за својата состојба.

Пејачката, која поради војната беше разделена од своето момче, нагласи дека имала можност да стане мајка порано, но дека не сакала да направи таков чекор без соодветни услови.

– Не е дека не можев да имам деца порано, видов дека некаде имам потенцијал да имам здраво семејство и партнер со кого би можела да го барам тоа – објасни таа. Таа особено нагласи колку е важно за неа во каква средина ќе расте нејзиното дете.

– Подобро ми е сама да го направам отколку да го направам во некоја нездрава атмосфера. Многу ми е важно во каква атмосфера ќе расте тоа дете и како јас ќе се чувствувам во врска со тоа. Затоа чекам момент кога ќе почувствувам дека е вистинско, но и партнер со кого ќе можам да комуницирам дури и ако еден ден нема да бидеме заедно – искрено рече таа.

Конечно, пејачката ги призна и своите најголеми стравови кога е во прашање оваа тема.

– Навистина би бил голем пораз за мене ако моето дете расте во нездрава атмосфера. Ако тоа се случи, ќе се справам со тоа, но дефинитивно би сакала да го избегнам – заклучи Марина во емисијата „Компас“.

