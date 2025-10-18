Подгответе дома коктели како професионалец – со коктел мајсторот Васил Пеевски и со Wolt

Уживајте во домашниот комфор со совршени коктели. Со Васил Пеевски, бармен и основач на Shake & Sip ви откриваме колку е едноставно да се подготви дома идеален коктел. Васил верува дека зад совршениот коктел не стојат мистериозни трикови, туку дисциплина и неколку јасни правила. Едноставно е, вели тој, кога рецептурата се почитува, балансот сам се појавува, а секоја голтка станува чисто задоволство.

„Користете квалитетен пијалак, не штедете на мраз, затоа што и мразот е состојка, не е декор и секогаш мерете ги дозите за да добиеме одлично балансиран коктел“, вели Пеевски.

Домашниот бар не мора да личи на професионална полицa со десетици шишиња. Според Васил, кој е повеќепати наградуван бармен на меѓународни натпревари, не е страшно ако дома немате професионална опрема за коктели. Тегла може да го замени шејкерот, малата чашка за ракија може да биде дозер, а добрата техника доаѓа со внимание и неколку обиди.

Најчестите грешки што ги забележува кај домашните ентузијасти се токму во користење премалку мраз, игнорирање на зададената техника и компромис со квалитетот на алкохолот.

„Доволно да имате неколку бази квалитетни состојки виски, џин и вотка и еден едноставен шеќерен сируп што можете сами да го подготвите. Со свежо исцеден лимон или лимета, веќе сте на половина пат до одличен саур коктел. Луѓето ја потценуваат ракијата во коктели, а ракија саур ми е еден од омилените домашни коктели“, вели Васил.

„Златно правило“ кое важи за сите бармени, професионалци и аматери, е да ги совладаат класичните рецепти до совршенство, па потоа да експериментираат со свои креации. За подготовката на коктелот важен е и начинот на шејкање.

„Тие ‘ситници’ ја прават големата разлика. Понекогаш различните пијалаци носат суптилни нијанси во вкусот, но суштината останува иста, држете се до проверен квалитет и конзистентни мерки. Лично немам ‘посебни’ или ‘скриени’ трикови. Имам фокус. И се трудам секој коктел да ја пренесе мојата емоција“, објаснува Васил.

За почеток, ова се четири класици што ги препорачува Васил, со едноставни рецепти со состојки кои може да ги нарачате преку Wolt.

Daiquiri е неговиот апсолутен основен коктел:

бел рум 50 ml

сок од лимета 25 ml

шеќерен сируп 20 ml

Сè зашејкајте силно со многу мраз и процедете во изладена чаша.

Negroni бара еднакви делови:

џин 30 ml

rosso vermouth 30 ml

Campari 30 ml

Промешајте со мраз и украсете со кора од портокал.

Margarita – за свежа киселкастост со полна текстура комбинира:

текила 40 ml

triple sec 10 ml

сируп од агава 10 ml

сок од лимета 20 ml

Зашејкајте и процедете, со или без сол на работ од чашата.

Whiskey Sour – кремаст класик со пенлива капа:

виски 50 ml

сок од лимон 30 ml

шеќерен сируп 30 ml

Зашејкајте со многу мраз и процедете.

Virgin Paloma – пенливо цитрусно задоволство:

безалкохолен џин 50 ml

газиран сок од цитрус до горе

сок од лимон 10 ml

Сето останато е ритам и чувство. Нарачајте ги состојките преку Wolt, наполнете ја чашата со мраз до врв, мерете прецизно и дозволете му на процесот да ве научи. Како што вели Васил, „Кога ги почитуваш правилата, коктелот секогаш ти враќа со вкус.“