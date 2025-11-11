Почина таткото на Марија Шерифовиќ: „Мојата омилена бараба, Господ ги сака таквите“

Пејачката Марија Шерифовиќ се збогува со својот татко Рајко, кој почина од тешка болест.

– Мојот татко. Мојата омилена бараба. Знам дека Господ ги сака таквите луѓе и дека те чека рајска градина. Чувај нè таму каде што си сега. Твој шампион – напиша Марија со емотикони на скршени срца.

Марија еднаш зборуваше за својата врска со својот татко и рече дека му простила за сè.

– Неодамна се видовме во Крагуевац и тој ми рече: „Што и да направив лошо, погрешно, погрешно, на еден или друг начин…“, а потоа ме погледна со смислен поглед: „…барем знам дека сè што има врска со тебе го направив правилно“. Во смислата и контекстот што го остави зад себе, личност на која може да биде горд како своја ќерка. Тој беше искрен и тоа е вистината – рече таа во емисијата „На терапија со Славица Ѓукиќ Дејановиќ“ и додаде:

– Рајко ми предизвика многу проблеми во животот и му простив затоа што прво тој ми е татко, второ не можеме да ги бираме нашите родители, особено не сакам да ги менувам. Ако, на пример, Верица се обидеше да има дете со доктор или пилот, тоа сигурно немаше да ми се случи мене, туку на некој малку понормален, некој малку пообичен, а тоа сигурно ќе беше здодевно, а јас немаше да имам толку слух колку што имам.

Рајко е роден и израснат во Крагуевац, Шерифовиќ целиот свој живот го посвети на музиката. Беше познат како талентиран тапанар и член на бенд, а неговата љубов кон музиката останала силна до последниот ден.

Во 1982 година се оженил со познатата пејачка Верица Шерифовиќ, со која ја има ќерката Марија. Бракот траел дваесет години, а по разводот во 2003 година, Рајко повторно стапил во брак и од таа врска го добил синот Даниел Павловиќ.

Музичарот пред две години доживеал мозочен удар и поминал осум месеци во болница, но со голема волја и поддршка од најблиските успеал делумно да закрепне. Сепак, здравствените проблеми повторно се вратиле.

