Почина Клаудија Кардинале, ѕвездата на италијанската кинематографија

Клаудија Кардинале, гламурозниот симбол на повоената италијанска кинематографија, која уживаше во долга и разновидна актерска кариера на филмот и во театарот, почина на 87 години во близина на Париз, објавија француските медиуми.

„Таа ни остава наследство на слободна и инспирирана жена“, изјави нејзиниот агент Лоран Саври во порака испратена до AFP.

Кардинале пораснала во Тунис во семејство со сицилијанско потекло, а влегла во филмскиот свет во 1957 година откако победила на натпревар за убавина во Тунис и добила наградно патување на Филмскиот фестивал во Венеција.

Нејзиниот ран период на кариера бил комплициран од тајна бременост, за која таа своевремено рече дека е резултат на насилна врска. Го родила својот син Патрик во Лондон во 1958 година, а тој во прво време бил воспитуван од нејзините родители.

По серија споредни улоги, Кардинале постигна меѓународна слава во 1963 година кога се појави во филмот „8-1/2“ на Федерико Фелини, а истата година глуми заедно со Берт Ланкастер во филмот „Леопардот“.

Наскоро ѝ се отвораат холивудски продукции, а таа се појавува во комедијата „Пинк Пантер“ на Блејк Едвардс и во филмот „Си беше еднаш на Западот“ на Серџо Леоне во 1968 година.

Нејзината кариера доживува остар пад во 1970-те откако се разделува од филмскиот продуцент Франко Кристалди и започнува врска со режисерот Пасквале Сквитиери, со кого ја имаше ќерката Клаудија.

Гневен поради тоа што е оставен поради друг маж, Кристалди ги замолува пријателите и соработниците во италијанската филмска индустрија да ја изолираат Кардинале, што резултира, на пример, со тоа што Висконти ја отфрли за неговиот последен филм, „Невина“ во 1976 година.

„Тоа беше многу чувствителен момент. Дознав дека немам пари на мојата банкарска сметка“, рече Кардинале за тој период.

Франко Зефирели на крајот ѝ притрчува на помош, ангажирајќи ја во телевизиската мини-серија од 1977 година „Исус од Назарет“. Продолжува да работи со други европски режисери, вклучувајќи ги Вернер Херцог и Марко Белоки.

Откако доби награда за животно дело на Берлинскиот филмски фестивал во 2002 година, Кардинале рече дека имала брилијантна кариера.

„Живеев повеќе од 150 животи, како проститутка, светица, романтичарка, секаков вид жена, прекрасно е да се има оваа можност и да се промени“, рече таа.

фото:Instagram priontscreen/claudiacardinaleofficiel