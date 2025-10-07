Почина Халид Бешлиќ

Халид Бешлиќ почина во Клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево, објавува Raport.ba. Според Raport, тој починал денес на 72-годишна возраст по кратка борба со тешка болест, околу 13 часот.

Музичарот долго време беше хоспитализиран поради тешка болест. Лекарите направија сè што беше во нивна моќ, но за жал болеста беше посилна. Тимот на Бешлиќ ги откажа сите негови закажани настапи пред еден месец. Тој е роден на 20 ноември 1953 година во Кнежина во близина на Соколац и остави неизбришлив белег на музичката сцена на поранешна Југославија и пошироко.

Неговата кариера, која траеше повеќе од четири децении, вклучува бројни хитови кои станаа евергрини и незаменлив дел од секоја забава, радио и кафанска музика. „Miljacka“, „Ja bez tebe ne mogu da živim“, „Hej zoro, ne svani“, „Prvi poljubac“, „Neću, neću dijamante“, „Vraćam se majci u Bosnu“ – се само дел од неговите бројни хитови.