Почина актерот Едвард Фолкнер, најпознат по филмовите со Џон Вејн

Американскиот глумец Едвард Фолкнер, можеби најпознат по филмовите со Џон Вејн, почина на возраст од 93 години. Тоа се случило на 26 август, во здравствена установа во Виста, Калифорнија, САД, соопшти вчера неговата ќерка Лесли Вадсворт за „Холивуд репортер“.

Своето деби на големото платно, Фолкнер го имаше во филмот „Џи-Ај Блус“ (1960), а потоа глумеше и во „Скроти ме“ (1965), исто така – со Елвис Присли. Следеа улогите покрај Вејн во „Меклинток“ (1963), „Зелени беретки“ (1968), „Пеколни борачи“ (1968), „Непобедените“ (1969), „Рио Лобо“ (1970) и „Чизум“ (1970).

Во едно интервју од 2019 година, Фолкнер изјави дека „никогаш не добил борба“, бидејќи секогаш бил „лошиот“ во приказната.

Како помлад од двете деца, Филден Едвард Фолкнер II, е роден на престапен ден – 29 февруари 1932 година – во Лексингтон, Кентаки, САД. Неговиот татко поседувал компанија за градежни материјали, а неговата мајка, Фери Џун, била професорка по музичко. Со својата љубов од средно училиште и сопруга, со која беа в брак речиси 60 години, Барбара глумеле заедно во училишните претстави и на колеџ, а таа починала во 2013 година. (МИА)

фото:Facebook/Movies Retake