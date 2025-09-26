По сообраќајката Дарко Лазиќ пресече, а неговата одлука ја потврди и менаџерот

Фолк пејачот Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина претрпеа полесни повреди во сообраќајна несреќа.

По несреќата, тие беа примени на VMA, а потоа пуштени на домашно лекување.

Дополнително, фолкерот сега го откажа настапот поради повредите што ги здоби.

Тие објавија на Инстаграм од клубот каде што требаше да настапи, а Дарко и неговиот менаџер исто така ја споделија објавата на своите профили.

– Драги гости, од причини што ви се познати, т.е. сообраќајна несреќа, Дарко Лазиќ нема да може да настапи на 26 септември. – беше наведено, меѓу другото, во соопштението.

фото:Instagram printscreen/ darkolazicofficial