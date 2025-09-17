Соња Вуксановиќ, поранешната сопруга на двајца пејачи, Жељко Шашиќ и Аца Лукас, живее луксузен живот.

Таа е на одмор во Турција, а колку ужива можеме да видиме на нејзиниот Инстаграм профил.

Луксузни ресторани, шопинг, спа-центар се само дел од работите што ги сподели дека ги направила во Турција.

Да потсетиме дека Аца Лукас во својата автобиографија опиша какви биле неговите расправии со Соња.

– Почнува расправии. Страшни. И двајцата правевме грешки, секако, но не ги признавме нашите грешки. Преку расправиите, сфатив дека стариот Аца почнува да се враќа, кажувајќи што мисли и правејќи што сака. И бидејќи тоа беше забрането, почнав да се враќам дома пијан, под дејство на дрога. Аца во најлошото издание! И сè полека почна да губи смисла. Таа ќе ги набројуваше сите работи што ги правев за време на расправијата. Нашите расправии беа ужасни. И расправии пред децата. Караниците ни ги тераа вените на вратот да ни пукаат и да се чувствуваме како да ќе експлодираат. И двајцата бевме тврдоглави, не го прифаќавме нашиот дел од вината. Ужасни реченици. Ја сакам, но ја навредувам. Кога се спремав да си одам, ми се нафрли во лице. „Не ме удирај!“ И вулгарен јазик дури и за разбеснета жена – напиша Лукас во својата книга „Ова сум јас“.

Инаку, пред Аца Лукас, Соња беше во брак со Жељко Шашиќ, со кого ја има ќерката, Софија. Соња се омажи за Жељко кога имаше само 18 години, а разводот беше бурен и проследен со скандали. Жељко јавно проговори за предавството на Соња и Аца Лукас, па дури и имаше лоша врска со неговата ќерка Софија некое време, па таа го избриша неговото презиме од мрежите и го зеде презимето на очувот, Вуксановиќ. Лукас и Соња беа во брак и ја имаат ќерката, Викторија, а нивниот развод беше проследен и со многу скандали, а тој ја обвини дека го изневерува.

Foto: print Screen/Instagram/sf__fashion__style