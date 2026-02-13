Радио Милева важен ден

По подолго време се случи прослава во домот на вдовицата на Саша Поповиќ

Ќерката на поранешниот директор на „Гранд“, покојниот Саша Поповиќ, Александра, покажа на социјалните мрежи како го слават празникот на Светите Тројца Архиереи во семејниот дом, а ова е првпат гостите да бидат пречекани во домот на Саша без него.

Поставена маса, света погача, свеќа и голема икона на ѕидот, сето тоа можевме да го видиме во објавата на Александра.

Сè е минимално декорирано, и  јасно е дека се погрижиле за секој детаљ.

Како што Сузана Јовановиќ во една пригода истакна, единствените празници што ги признаваат се Божиќ и крштевањето на Светите Тројца Архиереи, кои се слават на 12. Февруари.

– Моето семејство не беше богато, бевме работничко семејство. Тато работеше во железарница, како електричар на високонапонска струја, а мама беше домаќинка. Ние бевме нејзина кариера. Тие собираат неколку банкноти и ми ги даваат на тој ден, а јас одам во продавницата и купувам најубаво чоколадо – рече еднаш Сузана.

фото:Instagram printscreen/alexx_23p

