По Аца Лукас, сега и Дара Бубамара остро ја нападна Милица Павловиќ

Милица Павловиќ, која моментално е во бурен конфликт со Аца Лукас, неодамна откри дека Дара Бубамара еднаш ја замолила да објави реклама за нејзиниот концерт на социјалните мрежи, што нејзината постара колешка сега остро го негираше.

– Ја замолила?! Боже да чува! Добредојдовте на топ листата на оние кои плукаат по мене во последните три месеци! Тоа е целосна лага! Морам да кажам, Милица е таков фалсификатор! Таков фалсификатор! Кога зборува, кога пее, кога танцува… сè е толку вештачко. Луѓето гледаат кој е кој! Зошто би барала маркетинг од некој што не може да си помогне? Кога мачката побарала услуга од глушецот?! – рече Дара пред камерите.

Да се ​​потсетиме дека Милица Павловиќ неодамна, коментирајќи ја врската со „новсадскиот рогоносец“, раскажа поинаква верзија од настанот.

– Од моја страна имаме добар однос. Се сеќавам кога имаше концерт во Белградска арена, тогаш бевме гости заедно во една емисија и ме замоли да го споделам нејзиниот концерт. Ќе го направев тоа дури и да не ме прашаше, ја поддржувам секоја личност што се осмелува да направи нешто такво. После тоа, имаше неколку чудни изјави од нејзина страна, кои не ги разбрав. Очигледно, така функционира шоу-бизнисот – рече Милица.

фото:instagram printscreen/darabubamara_official/senioritamilica