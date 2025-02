По 18 години Шакира на сцената на Греми го изведе својот познат стомачен танц (видео)

Шакира ја освои Греми наградата за најдобар латино поп албум на годината на доделувањето, а истовремено ја „вжешти“ атмосферата на церемонијата со „огнениот“ настап кој вклучи и стомачен танц.

Шакира се појави Греми сцената 18 години по нејзиниот претходен настап и изведе спој на две нејзини песни – стариот хит од 1998 година, „Ojos Asi“ и „Las Mujeres Ya No Lloran“, која беше дел од истоимениот албум за кој ја доби наградата.

Таа го отвори настапот со стомачен танц кој ја следеше песната „Ojos Asi“ со делови од препознатливата кореографија од концертите.

Watch Shakira’s full performance at the #GRAMMYs – featuring an exclusive medley of Ojos Así & Bzrp Music Sessions! pic.twitter.com/GQ2Hi49BWM

