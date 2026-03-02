ПМС: Што навистина се случува и како да ги олесниме овие тешки денови

Предменструалниот синдром не е само лошо расположение – еве што значи и како да ги намалите симптомите.

Предменструалниот синдром, попознат како ПМС, е нешто што го доживуваат многу жени, но за кое сè уште не се известува доволно. Иако терминот постои со децении, многумина сè уште погрешно го разбираат – ПМС не е само промена на расположението или необјаснета нервоза, туку комплекс од физички, емоционални и хормонални промени што се јавуваат во втората половина од менструалниот циклус.

За време на ПМС, се јавуваат флуктуации на хормоните естроген и прогестерон, што може да предизвика различни симптоми: надуеност, осетливост на градите, главоболки, промени во расположението, раздразливост, замор, па дури и проблеми со концентрацијата. Интензитетот и комбинацијата на симптомите варираат од жена до жена – некои имаат блага непријатност, додека други доживуваат потешки проблеми што се мешаат во секојдневниот живот.

Добар начин да се разбере ПМС е да се води дневник на симптоми. Со евидентирање на промените во расположението, апетитот и физичките симптоми во текот на целиот циклус, ќе можете подобро да предвидите кога ќе започне вашиот критичен период и да бидете подобро подготвени. Исто така, помага да разговарате со вашиот лекар ако вашите симптоми станат сериозни.

Исто така, постојат практични начини за ублажување на ПМС. Редовната физичка активност, дури и лесна прошетка, ги стимулира ендорфините и ги намалува чувствата на напнатост. Исхраната богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки и доволен внес на вода може да помогне во намалувањето на надуеноста и заморот. Исто така, ограничувањето на кофеинот и алкохолот може да има позитивен ефект врз расположението и сонот.

Покрај тоа, техниките за релаксација како што се медитација, јога или едноставни вежби за дишење можат да ја намалат напнатоста и нервозата. Доколку е потребно, консултирајте се со вашиот лекар за додатоци како што се магнезиум или витамин Б6, кои често помагаат во ублажување на симптомите. Најважно е да се разбере дека ПМС е природен процес и со соодветна грижа може да стане многу поднослив.

