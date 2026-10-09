Петто издание на Интернационалниот фестивал на детски театри „Игор Маџиров“ во Скопје

Скопје ќе биде домаќин на петтото издание на Интернационалниот фестивал на детски театри „Игор Маџиров“, кој под мотото „Сите сме исти, јас и ти“ ќе понуди богата меѓународна програма со претстави од неколку европски земји со цел да ја поттикне детската фантазија и културна достапност.

Јубилејното петто издание на Интернационалниот фестивал на детски театри „Игор Маџиров“ се организира од страна на Театарот за деца и младинци од Скопје. Манифестацијата го носи името на починатиот македонски актер Игор Маџиров, кој беше дел од ансамблот на Театарот за деца и младинци. Настанот ќе се одржува во периодот од 13 октомври до 17 октомври во Скопје, а претставите ќе бидат поставени на неколку значајни културни сценски локации, меѓу кои се Театарот за деца и младинци, Македонскиот народен театар и Драмскиот театар. Финансиската поддршка за одржување на манифестацијата е обезбедена од Министерството за култура и туризам во износ од 600.000 денари, додека пак в.д. директорката Фросина Карловицс ја нагласува важноста од зачувување на врската помеѓу театарот и младата публика.

Годишното мото на театарската манифестација гласи „Сите сме исти, јас и ти“, што според селекторката и актерка Катарина Илиевска-Силјановска претставува порака за блискост, разбирање и надминување на различностите. Во процесот на селекција, акцентот бил ставен на сценски остварувања што не ја потценуваат публиката, туку ја поттикнуваат интелигенцијата и фантазијата на децата и младите. Програмата опфаќа актуелни теми како што се војната во светот, различноста и внатрешните човекови борби. Преку овие театарски содржини, организаторите се обидуваат да понудат алтернатива на секојдневната опколеност на младите со современите социјални медиуми и дигитални технологии, насочувајќи ги кон вредностите на животот во театарот.

На годинашното издание на манифестацијата ќе бидат прикажани единаесет претстави со учество на ансамбли од Македонија, Србија, Хрватска, Шпанија, Чешка, како и гости од Бугарија, Грција и Босна и Херцеговина. Свеченото отварање е закажано за 13 октомври во 19:30 часот во Театарот за деца и младинци со драмско-куклената претстава „Која е Лорет“ во продукција на домаќинот. Програмата продолжува на 14 октомври на големата сцена на Македонскиот народен театар со изведбата на „Пинокио“ од Народниот театар од Битола, како и куклената претстава „Стара планина“ од Театарот за деца и млади од Крагуевац, Србија и „Со Балон над Кападокија“ од Детскиот театар „Бранко Михаљевиќ“ од Осијек, Хрватска.

Во текот на наредните фестивалски денови, публиката во Скопје ќе има можност да следи различни куклени и драмски форми. На 15 октомври на програмата се куклената претстава „Слатки зборови“ од Градскиот куклен театар од Риека, Хрватска, и „Лемба“ од театар во Малага, Шпанија. Четвртиот ден носи нови гостувања, меѓу кои куклената претстава „Пилотот и Малиот принц“ од Острава, Чешка, на сцената на Драмскиот театар, драмската изведба „Чуварот на последното дрво“ од Театар за тебе од Скопје, како и „Садако сака да живее“ во Театарот за деца и младинци. Фестивалот официјално завршува на 17 октомври со куклените изведби „Црвенкапа“ од домашниот театар и „Дрвјанковци“ од театарот од Чаковец, Хрватска.

фото: Facebook/Teatar za deca i mladinci – Skopje