Пет намирници кои ве прават постојано да се чувствувате уморни

Студија во The Lancet eBioMedicine покажува дека тираминот во храната може да ја зголеми дневната поспаност и чувството на постојан замор. Од друга страна, омега-3 и омега-6 масните киселини помагаат во намалувањето на заморот и подобрувањето на квалитетот на спиењето.

Ако се чувствувате претерано поспано и уморно во текот на денот, дури и по навидум добар сон, причината може да биде нешто сосема неочекувано – вашиот чинија. Најновото истражување сугерира дека одредени популарни намирници може да бидат виновни за тоа што се чувствувате поуморно од вообичаено, а молекулата тирамин е во срцето на откритието.

Која храна треба да се избегнува?

Студија објавена во списанието Lancet eBioMedicine откри дека повисоките нивоа на тирамин, супстанца произведена со разградување на аминокиселината тирозин, можат значително да го зголемат ризикот од прекумерна дневна поспаност (EDS).

Оваа состојба се јавува кај приближно еден од тројца луѓе и е поврзана со зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања, дебелина и дијабетес. Тираминот влијае на невротрансмитерите кои се клучни за регулирање на циклусот спиење-будење, а неговите нивоа во телото значително се зголемуваат со внесувањето на одредени видови храна, особено оние што се подложени на ферментација или стареење.

Истражувачите и нутриционистите идентификуваа пет главни категории на омилени намирници кои се богати со тирамин и би можеле да придонесат за постојано чувство на замор. Еве кои се тие и зошто треба да внимавате на внесувањето:

Зрели сирења

Долгиот процес на стареење што им дава на сирењата карактеристичен, богат вкус води до разградување на протеините и резултирачко натрупување на тирамин. Колку е постаро и потврдо сирењето, толку се повисоки нивоата на оваа молекула, поради што сирењата како чедар, пармезан, швајцарско сирење и сини сирења (Стилтон, Горгонзола) се на врвот на листата. Ако се борите со необјаснив замор, обидете се да го ограничите внесот на овие видови и да се одлучите за свежи сирења како рикота или моцарела.

Сушено и преработено месо

Саламата, сланината, колбасите и чадената риба се вообичаени избори за брзи оброци, но процесите на сушење, чадење и ферментација низ кои минуваат го поттикнуваат формирањето на тирамин.

Овие методи на конзервирање овозможуваат подолг рок на траење, но исто така ја зголемуваат концентрацијата на супстанции што можат да предизвикаат поспаност. Како алтернатива, разгледајте свежо месо како пилешко или мисиркино месо кое не поминало низ овие процеси на преработка.

3.Ферментирана храна

Иако ферментираната храна како кисела зелка, кимчи и соја сос се фалат со нивните пробиотски својства и позитивни ефекти врз цревната флора, тие исто така можат да бидат значаен извор на тирамин. Процесот на ферментација, кој создава корисни бактерии, е исто така одговорен за производство на оваа молекула. ​​Ако се чувствувате уморни по оброци богати со ферментирана храна, размислете за намалување на внесот.

Презреано овошје

Нивото на тирамин природно се зголемува како што овошјето старее и презрее, бидејќи неговите протеини почнуваат да се разградуваат со текот на времето. Ова е особено точно за бананите со многу темни дамки или многу мекото авокадо, храна што многу луѓе ја користат во смутија или намази. За да се избегне висок внес на тирамин, најдобро е овошјето да се консумира додека е свежо и во оптимална фаза на зрелост.

Одредени алкохолни пијалоци

Чаша вино со вечера или пиво по работа може да звучи релаксирачки, но некои алкохолни пијалоци можат да го зголемат чувството на замор следниот ден. Ферментацијата е клучна во производството на алкохол, поради што пијалоците како црвено вино, вермут, а особено точеното пиво содржат повисоки нивоа на тирамин.

Од друга страна, дестилираните пијалоци како вотка или џин содржат занемарливи количини, па затоа може да бидат подобар избор за оние кои се чувствителни на неговите ефекти.

Постојат намирници кои помагаат

Од друга страна, студијата донесе и добри вести. Омега-3 и омега-6 масните киселини, кои се изобилни во медитеранската храна како лосос, ореви и ленено семе, покажаа дека се поврзани со намален ризик од дневна поспаност. Се верува дека овие хранливи материи го поддржуваат производството на мелатонин и ги стабилизираат циркадијалните ритми.

Истражувачите забележуваат дека нивните резултати укажуваат на потенцијални нови цели за лекување на прекумерна поспаност и дека промените во исхраната или одредени лекови би можеле да доведат до поефикасни терапии. Следниот чекор би можел да биде клиничко испитување за да се тестира дали промените во исхраната или додатоците во исхраната всушност можат да помогнат во намалувањето на дневната поспаност.

