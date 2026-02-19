Пејачот се разведе по четврти пат: „Сите кои предвидувавте неславен крај, сега уживајте!“

Пејачот Борис Новковиќ има многу бурно минато кога станува збор за неговиот љубовен живот.

Првата сопруга на Борис Новковиќ беше актерката Бојана Грегориќ Вејзовиќ, која беше и професионална балерина во загрепскиот ХНК.

Тогаш имала 20 години, а Борис, кој бил пет години постар, го освоил нејзиното срце. Тие биле во брак пет години и се развеле во 1997 година.

По Бојана, Борис се оженил со новинарката Луција Матиќ. Ја запознал на промоцијата на неговиот албум „Директ“ и се заљубил на прв поглед.

Се венчале во 2003 година и добиле два сина, Ноа и Боно. Беле во брак девет години, а во врска 12.

Сепак, бракот на пејачот со Луција се распаднал кога се заљубил во сликарката Ива Вишошевиќ. Тие биле заедно три и пол години, но не се венчале.

По раскинувањето со Ива, следел третиот брак на Борис. Во август 2016 година, пејачот се ожени со Инес Катиќ, 18 години помлада, од која се разведе по само пет месеци брак, на почетокот на 2017 година.

– Сите што предвидоа неславен крај, уживајте во тоа и мислите дека сте во право. Не сте, а јас ќе уживам во мојата искреност и секогаш и повторно ќе се давам целосно за љубовта. Ако е потребно четврти, петти и десетти пат! Ќе верувам во вистинска љубов, засекогаш! И нема друг коментар. Инес, ти благодарам! – напиша тој на Фејсбук во тоа време.

По разводот од Инес, според хрватските медиуми, следеше љубовна врска со балерината Ана Ханиќ, која е исто така наставничка по дефектологија.

Сепак, дури ни покрај неа, Борис не се смири. Се ожени по четврти пат, со студентка по моден дизајн 25 години помлада од Ирис Волф. Со неа ја доби ќерката Си, но разделбата следеше година и пол по свадбата. Борис потоа јавно призна дека се развел од четвртата сопруга.

– Ирис и јас сме разделени долго време. Сепак, се договоривме и се разделивме во исклучително добри услови, а од првиот ден се грижиме заедно за нашата ќерка. Времето ќе донесе одговори. Зачуден сум од медиумските написи. Ниту Ирис ниту јас не го споменавме зборот „развод“ – изјави Новковиќ за хрватските медиуми.

фото:Instagram printscreen/boris_novkovic