Пејачот се разведе по 25 години и проговори за крајот на бракот: „Само мојата душа знае како ми беше“

Џенан Лончаревиќ се разведе од сопругата Самира пред неколку месеци по 25 години брак.

Иако не сакаше да зборува за разделбата од сопругата со која има два сина, сепак постави преседан и проговори за тешките животни моменти низ кои поминал.

– Постои една изрека дека е грев да зборуваш за нешто за кое ништо не знаеш. Јас сум таков човек што дури ни некој што рекол такви работи за мене не може да посака зло. Никогаш не сум кажал лош збор за моите колеги, ниту би го направил тоа, а со поддршката на тие вистински и драги луѓе, човекот брзо се враќа во рамнотежа, во тоа што е. Се радувам на животот, на новите песни, на секој нов ден. Се обидувам да се оддалечам од сè злонамерно, па ако некој се обиде да ме „разболи“, од мене зависи да се излекувам со песна. Дека луѓето се радуваат со мене – почна Џенан Лончаревиќ, а потоа зборуваше за семејната трагедија што ја доживеа во 2008 година.

Имено, Џенан го загуби својот среден брат, а една од своите песни му ја посвети нему.

– Веќе неколкупати реков дека никогаш нема јавно да зборувам за тоа, бидејќи тоа е длабоко интимна работа и што ме промени. Сепак, животот и Бог некако ни помагаат да видиме многу работи појасно во тешки ситуации. Самир почина дваесет дена пред Нова Година и морав да донесам една од најтешките одлуки. Само мојата душа знае како се чувствував бидејќи ме чекаше претходно договорен концерт. Ништо во животот не е присилно, меѓутоа, имав обврска кон луѓето за кои мојата музика е и радост и лек. Не можев да ги разочарам, бидејќи моите родители ме научија на тоа, меѓу другото. Да бидам фер кон другите, да ги почитувам, да не навредувам никого. Ретко ја изведувам песната „Страх ме да те санњам“ посветена на мојот брат на настапите, бидејќи секогаш завршувам плачејќи – додаде Лончаревиќ.

Пејачот признава дека некои работи би ги направил поинаку во животот, но исто така би ги променил и некои од своите карактеристики.

– Ух, тоа може да биде навистина непријатно. И од друга страна, се обидувам да бидам фер дури и тогаш и штом малку се „спуштам“, знам како да кажам „Извини“. Мислам дека тоа е еден Божји збор, исто како „Те сакам“. Животот и кариерата ме научија на многу работи, вклучително и да го променам она што не беше добро, некако да го отстранам од себе. Најважно за мене е никогаш да не се однесувам одмаздољубиво кон никого, никогаш да не повредувам никого. Дури ни оние што ме потапкаа по рамо, а потоа во некоја ситуација покажаа дека не ми се вистински пријатели – заклучи Лончаревиќ за порталот Еклиника.

фото:Instagram printscreen/dzenan