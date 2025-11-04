Пејачката се откажa од силиконите: „Не сакам да бидам како другите колешки“

Пејачката Зорана Миќановиќ се откажа од силиконот бидејќи, како што самата истакнува, сака да остане сосема природна.

Зорана Миќановиќ, која се прослави во „Ѕвездите на Гранд“, признава дека речиси подлегнала на трендот на естетски корекции, но во последен момент се предомислила и решила, за разлика од нејзините колешки кои ги корегирале бројните недостатоци на лицето и телото, да остане сосема природна.

– Малку фалеше, да ставам силиконски импланти, но на крајот се предомислив. Закажав операција кај еден од најдобрите доктори, но се откажав од интервенцијата бидејќи не сакав да бидам иста како моите други колеги на само 20 години. Мислам дека сум млада и нема потреба од тоа, сепак е најдобро да бидам природна – вели Зорана Миќановиќ за Информер и додава:

– Ги средив само усните, кои минимално ги пополнив пред две години. Дури и без таа интервенција, имав прекрасни, природни усни, но сакав да ги пополнам и дополнително да ги нагласам – рече пејачката, осврнувајќи се на критиките што корисниците на социјалните мрежи ѝ ги упатуваат за нејзина сметка.

– Немам време да читам коментари на Инстаграм и ТикТок, дури и не се сеќавам што носев во последно време и како тоа изгледаше. Млада сум и мислам дека ми е дозволено да се пронајдам себеси и да го изградам својот стил. Во еден момент бев облечена послободно, поекстравагантно, додека подоцна решив да бидам повоздржана и поблиску до дамски стил. Неодамна го сменив целиот тим и знам дека сите ќе се потрудат и ќе ме натераат да изгледам онака како што заслужувам.

Foto: printscreen/zorana_micanovic_official