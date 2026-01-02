Пејачката не можеше да стои на нозе: Муки ја извади Тања Савиќ од ресторанот и ја однесе до автомобилот (видео)

Пејачката Тања Савиќ доби романтичен гест од своето момче, Мухамед Муки Бешиќ, по настапот во Националната класа за новогодишната реприза.

По два часа забава во елитен ресторан, кој беше преполн до спрат, Тања повеќе не можеше да издржи од замор, па Муки реши да ја однесе до автомобилот.

Имено, за време на целовечерен настап во Белград, пејачката ја поминала целата ноќ во штикли, што ги изморило нозете.

Веднаш го споделила видеото на Муки како ја носи Тања на Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by TANJA SAVIC (@tanja_savic_private)

– Го завршив настапот во Белград и љубовта ме однесе затоа што ме болеа нозете, а не знаев дека е толку далеку, напиша таа во описот на видеото во кое Тања Савиќ врескаше од среќа, додека во позадина се слушаа трубачи.

– Не знаев дека е толку далеку – рече Тања на шега.

Патем, Тања се одлучи за бел фустан со смели исечоци на горниот и долниот дел, кој совршено ги истакнуваше нејзините облини, и јасно е дека никогаш не изгледала подобро.

Нејзиниот изглед ги воодушеви присутните, а многу погледи беа вперени во неа додека влегуваше во ресторанот, па дури и додека се качуваше на сцената.

Таа откри што посакува за Нова Година.

Foto: printscreen/instagram/tanja_savic_private