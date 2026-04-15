Пејачката ја урниса Лепа Брена, а ја поткачи и Снежана Ѓуришиќ: „Ги гледа луѓето од висина и ги дели по тоа кој е важен, кој не“

Пејачката Зорица Марковиќ без влакна на јазикот отворено ја прозва својата колешка Лепа Брена и откри дека ги гледа луѓето со потценување.

Имено, Зорица секогаш кажувала што мисли, а овој пат без двоумење открила што мисли за Брена, додека претходно изјави дека нема најдобро мислење за неа.

– Таа е успешна жена, навистина е ѕвезда, но според мене е, добив таков впечаток. Таа секогаш гледа со потценување, ги дели луѓето, овие се помалку важни, поважни – рече Зорица Марковиќ.

Фолкерката ја спомена и Снежана Ѓуришиќ, и иако јасно стави до знаење дека не е поддржувач на физички конфронтации, призна дека би сакала да ја „стави својата колешка низ центрифуга“ за да ја опушти.

– Никогаш не сум удрила никого во животот, зборувам само на јазикот на паганите кога е потребно и предизвикано. Јас би ги ставила низ центрифуга, Снежана Ѓуришиќ, на пример. Не ми се допаѓа нејзината вкочанетост, ѝ реков многупати: „Насмевни се малку, жено, за радост, за живот“ – рече Марковиќ во „Амиџи Шоу“.

фото: instagram printscren/ lepabrenaa