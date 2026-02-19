Пејачката ја поддржа Милица Тодоровиќ откако му роди дете на оженет маж

Милица Тодоровиќ се породи на 3 февруари и го доби синот Богдан, а потоа се најде во центарот на скандал кога се откри дека таткото на детето всушност бил оженет. Нејзината љубовна приказна ја коментираат многумина, а таа има посебна поддршка од колегите.

Романа Паниќ се осврна на љубовната ситуација на Милица Тодоровиќ и рече дека планира да ѝ даде голема поддршка.

– Сакав да напишам коментар подолу, да понудам поддршка бидејќи и мене ми се случи. Не успеав да се исполнам како мајка или сопруга. Сакав да ѝ кажам да не се грижи. Знам дека е лесно да се каже, но невозможно е човек да остане рамнодушен кон тоа. Најважно е што таа се исполни како мајка во овие луди времиња и времето ќе го покаже тоа. Нека ужива во таа љубов и во сè што ѝ се случи – рече Романа, меѓу другото.

Foto: print screen/Instagram/romana_panic