Пејачката и ријалити учесничка открива детали од мрачното минато: „Во проституцијата загазив на 16 години“

Пејачката и сегашна учесничка во реалното шоу, Мина Врбашки, еднаш јавно призна дека се занимавала со проституција.

Како што истакна тогаш, го памети периодот во кој почнала да се занимава со најстариот занает.



– Во некои аспекти жалам, во некои аспекти не, бидејќи си обезбедив себеси и на моето семејство она што го бараа. Не сакам да кажам колку заработив од првата проституција во која стапнав на 16 години. Тоа беше најлошиот ден. Моите дури сега дозна. Мајка ми се сомневаше и ме праша неколку пати, но јас не признав дека на тој начин заработувам пари – раскажа тогаш Мина, додавајќи:

– Секогаш ѝ велев дека никогаш нема да го направам тоа за себе и за нив. Верував дека никогаш нема да знае, но немав храброст да ѝ кажам. Ѝ кажав дека позајмувам пари, а кога ме праша за долговите, ѝ реков дека сите тие пари ѝ ги дадов од дното на моето срце и отстапив од темата кога видов дека не ми верува. Се борев со тоа, отидов на психијатар. Моите две пријателки знаеја дека го правам тоа, но дури и не разговарав со нив за тоа – додаде таа тогаш.



Неодамна, Врбашки откри дека грдиот период е зад неа и дека продолжила да се справува со својот живот на сосема поинаков начин.

– Да, далечно минато. Тргнав по друг пат. Наскоро ќе започнам курс, а потоа ќе ја напуштам оваа земја засекогаш. За мене, ова се последните чекори на сцената и во медиумите овде. Чувствувам како повеќе да не припаѓам тука.

фото:Instagram printscreen/minavrbaski