Партнерот на Милица Тодоровиќ со солзи на прославата: Нејзината колешка е винована за сѐ (видео)

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи пред два дена, а по тој повод беше организирана голема прослава.
На прославата по повод раѓањето на првородениот син на Милица, Богдан, Каќа Живковиќ го зеде микрофонот и директно ѝ се обрати на својата Чима преку видео повик, преку мобилниот телефон што го држеше таткото на малиот Богдан. Таа ѝ ја отпеа песната „Моите мали ангелчиња“ и ги расплака и неа и него.
@espreso_rs Kaća Živković rasplakala Milicu Todorović i njenog partnera! Na proslavi povodom rodjenja Miličinog prvenca Bogdana , Kaća je uzela mikrofon i direktno se obratila svojoj Cimi putem video poziva, preko mobilnog koji je držao otac malog Bogdana, otpevala joj pesmu “Andjele moj mali” i tom prilikom rasplakala i nju i njega. Najbitnije je da su to bile suze radosnice i da su oni presrećni povodom Bogdanovog dolaska na svet, a slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih čašica. #milicatodorovic #partner #dete #kacazivkovic ♬ original sound – Espreso.rs portal
Најважно е што тоа беа солзи радосници и што беа пресреќни поради доаѓањето на Богдан на светот, а прославата продолжи до раните утрински часови.
Foto: printscreen/instgaram/espreso