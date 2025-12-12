Палачинки со цимет кои мирисаат на празници

Овој едноставен, малку изменет рецепт за палачинки комбинира класичност и зимски вкус што сигурно ќе им се допадне на сите во куќата.

Состојки:

1 јајце

250 мл млеко

120 г брашно

1 лажичка цимет

1 лажичка прашок за пециво

1 лажица шеќер

малку путер за тавата

Измешајте ги сите состојки додека не добиете свиленкаста смеса без грутки. Намастете ја тавата со путер и загрејте ја, потоа истурете ја смесата и печете ги палачинките околу една минута од секоја страна, додека не добијат златно-кафеава боја.

За дополнителен празничен шмек, направете ароматичен прелив од 1 лажица растопен путер, 1 лажичка цимет и 1 лажица мед. Сервирајте со парчиња јаболко за вистинско зимско уживање.

Извор: Kurir

Foto: Freepik