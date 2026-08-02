Овој кујнски предмет треба да го менувате секој ден

Иако го користиме секој ден во кујната, честопати не обрнуваме доволно внимание на овој предмет. Експертите предупредуваат дека може да стане соодветно место за акумулација на микроорганизми, поради што е важно редовно да се менува.

Имено, зборуваме за кујнски крпи, кои можат да бидат извор на бактерии, вируси и габи, особено кога се користат за бришење површини и отстранување на остатоци од храна.

„Крпачите за садови се контаминирани со сите различни бактерии, вируси и габи што се наоѓаат во кујната“, вели микробиологот Џејсон Тетро.

Ова значи дека болестите што се пренесуваат преку храна предизвикани од бактерии како што се E. coli, Salmonella и Campylobacter можат да започнат со валкани кујнски крпи.

Брајан Хедлунд, микробиолог на Универзитетот во Невада, Лас Вегас, додава дека кујнските крпи се добро место за раст на микроорганизми.

„Едноставно кажано, остатоците од храна што завршуваат на кујнските крпи се храна за микроби, особено ако крпата е влажна долго време“, истакнува тој.

Овие микроскопски остатоци од храна, без разлика дали се зготвени или незготвени, овозможуваат раст на микроорганизми.

Сепак, постојат исклучоци. Ако користите крпи за садови исклучиво за сушење раце, не треба да ги менувате секој ден.

Меѓутоа, дома, истата крпа често се користи за повеќе намени. Дури и кога е наменета само за сушење раце, може да се користи за брзо бришење на работната површина или за отстранување на остатоци од храна.

Ова го олеснува перењето по употреба отколку да се обидувате да се сетите за што била користена во изминатите неколку дена и кога последен пат била перена.

Идеално, крпите за садови треба да се перат одделно од другите алишта за перење, користејќи топла вода, детергент и белило, а потоа да се сушат во машина за перење на висока температура.

„Високите температури со детергенти и оксиданси генерално ќе ги убијат бактериите поефикасно од ладната вода без детергенти и оксиданси“, вели Хедлунд.

извор:попара.мк

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