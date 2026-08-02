Овие здрави масни намирници го намалуваат лошиот холестерол

Не сите масти се непријатели на срцето. Внесувањето здрави масти од авокадо, маслиново масло, јаткасти плодови и масна риба ефикасно го намалува „лошиот“ LDL холестерол, ги чисти крвните садови и го штити кардиоваскуларниот систем на долг рок.

Со години, мастите се сметаат за главен виновник за кардиоваскуларни заболувања, но модерната наука јасно прави разлика помеѓу штетните и корисните масти.

Незаситените масни киселини не се само неопходни за нормално функционирање на телото, туку и активно помагаат во намалувањето на нивото на „лошиот“ (LDL) холестерол и одржувањето на здравјето на крвните садови.

Авокадо

Исклучителен извор на мононезаситени масни киселини, влакна и калиум. Редовната консумација помага во намалувањето на LDL холестеролот, а во исто време го одржува или зголемува нивото на „добриот“ (HDL) холестерол.

Маслиново масло

’Рбетот на медитеранската исхрана, богато со мононезаситена олеинска киселина, витамин Е и полифеноли. Ладно цеденото екстра девствено маслиново масло ги намалува воспалителните процеси и ги штити LDL честичките од оксидација.

Јаткасти плодови и јаткасти плодови

Оревите се особено вредни бидејќи содржат полинезаситени омега-3 масни киселини, влакна и магнезиум. Бадемите и лешниците обезбедуваат дополнителна комбинација од здрави масти и витамин Е што спречува наталожување на плаки на ѕидовите на артериите.

Масни морски риби (лосос, скуша, сардина)

Богати со есенцијални омега-3 масни киселини (EPA и DHA), висококвалитетни протеини и витамин D. Директно влијаат на намалувањето на триглицеридите во крвта, регулирањето на крвниот притисок и спречувањето на формирање на згрутчувања.

Семиња (лен, чиа, тиква)

Ленот и семето од чиа се богати со растворливи влакна и растителни омега-3 масти. Растворливите влакна го врзуваат холестеролот во дигестивниот тракт и го олеснуваат неговото природно елиминирање од телото.

Со вклучување на овие намирници во вашата дневна исхрана, а воедно и намалување на внесот на транс-масти и индустриски преработена храна, се создава природна и долгорочна одржлива одбрана на кардиоваскуларниот систем.

извор:popara.mk

фото:Frepik