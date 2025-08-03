Овие пет реченици често ги изговараат незадоволни и несреќни сопрузи

Маж кој е незадоволен од својот живот и брак честопати ќе се повлече во себе. Сепак, она што го кажува ќе биде исполнето со сложени чувства. Експертите за врски велат дека некои фрази можат да бидат јасен знак за нивното незадоволство.

Овие реченици служат како предупредување и се добар знак дека треба да се фокусирате на градење подобра комуникација во вашиот брак. Имајте на ум дека работите можат да се подобрат ако работите на нив заедно.

„Не го разбираш тоа“

Длабоко незадоволните и несреќните сопрузи се чувствуваат погрешно разбрани од своите сопруги, вели адвокатката за разводи Џенифер Харгрејв. Наместо јасно да го соопштат ова на своите подобри половини, тие често ги проектираат своите чувства на другата страна.

Сопруг кој често вели „Не разбираш“, всушност не знае како да изгради врска полна со длабока поврзаност со својата сопруга. Овој недостаток води до нездрави модели на однесување – од избегнување на сопругата до барање женско внимание надвор од бракот, па сè до лутина.

„Да бидам искрен…“

Кога некој ќе започне реченица со „Да бидам искрен“, тоа покажува дека искреноста не е дел од нивното вообичаено однесување, тврди брачната советничка Сузан Алан. Ова може да биде црвено знаме. Понекогаш сопружниците не се чувствуваат доволно самоуверено да ја кажат вистината поради очекуваната реакција на другата страна. Понекогаш не ја кажуваат вистината затоа што кријат нешто.

За квалитетен брак, важно е да се воспостави успешна комуникација меѓу двете страни, дури и кога партнерите се срамежливи или не се навикнати на искрен разговор.

„Заборави, не е важно“

Ретко се случува фраза да сигнализира емоционална одвоеност и резигнација како „Заборави, не е важно“, особено ако е кажано откако другата страна не го разбрала значењето на она што е кажано претходно. Заборави, не е важно сугерира губење на интимноста во врската и општо дисконекција меѓу партнерите.

„Никогаш не си задоволна“

Добрите сопружници сакаат да им угодат на своите подобри половини, да ги насмеат, да им го направат животот позабавен и посреќен. Сепак, врската или бракот може да достигнат фаза каде што ништо што правите нема таков ефект врз другата страна.

Кога мажот ѝ вели на жена, никогаш не си задоволен, тоа изгледа како лут. Всушност, тој се чувствува отфрлен, неуспешен и несреќен. Тој е засрамен. Ако комуникациските канали не се отворат, тој многу лесно би можел да се „откаже“ од бракот и да се сврти кон работата, пријателите или дури и кон нова потенцијална љубов.

„Да, драга“

Изразот на согласност „Да, драга“ може да се каже на убав и искрен начин, но некои партнери го користат од пасивно-агресивни причини. Мажот може да звучи како одличен сопруг, но можеби крие голема доза на негодување што не е подготвен или способен јавно да го изрази.

Додека тој „крчка“ внатре затоа што го вознемирува недостатокот на внимание од неговата сопруга или можеби од количината на пари што таа ги троши, тој „попушта“ јавно затоа што избегнува конфликт. Пасивно-агресивното попуштање му дава чувство на супериорност, но всушност овој маж е исклучително несреќен.

Извор: Kurir

Foto:FreePik