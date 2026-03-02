Овие 2 видови на храна го топат салото на стомакот: Јадете и ослабете, не ви треба диета!

Експертите велат дека за ефикасно губење на тежината и отстранување на маснотиите на стомакот, најважно е да се избере вистинската храна и да се балансира исхраната. Фитнес тренерката Џена Рико откри во видео на TikTok дека постојат два вида храна што можат значително да го забрзаат согорувањето на мастите и да му помогнат на вашето тело природно да се обликува – протеини и ферментирана храна.

Протеини

Протеините се клучни за забрзување на метаболизмот и контрола на апетитот. Тие ви помагаат да останете сити подолго време и ги активираат природните механизми на вашето тело за согорување на мастите, особено во абдоминалната област.

Храна богата со протеини вклучува:

Бело месо и риба (особено туна),

Грав и мешунки,

Јајца,

Млеко и млечни производи,

Банани (во комбинација со протеини за постојана енергија).

Фитнес тренер советува консумирање на околу 30 грама протеини за време на секој оброк и околу 15 грама за време на ужините. Редовното консумирање протеини помага во градењето на мускулна маса и спречува ненадејни флуктуации на шеќерот во крвта.

Ферментирана храна

Пробиотици

Ова се добри бактерии кои го подобруваат варењето и рамнотежата на цревата. Здраво црево значи подобра апсорпција на хранливи материи и побрз метаболизам, што директно влијае на губењето на тежината.

„Ферментираната храна ќе биде вашето тајно оружје против надуеност“, објаснува Џена. „Тие ги намалуваат гасовите и помагаат да го израмните стомакот природно, многу поефикасно од кој било купен пијалок.“

Комбинирајте храна и вежбање

Иако исхраната е клучна, Џена нагласува дека трајните резултати доаѓаат само со редовно вежбање. Комбинацијата од внес на протеини, ферментирана храна и физичка активност дава најдобри резултати, без строги диети и исцрпеност. „Губењето тежина не е гладување, туку рамнотежа помеѓу она што го јадеме и колку се движиме“, заклучува фитнес тренерот.

