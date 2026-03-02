Оваа боја ќе доминира во пролет 2026, смела нијанса со многу можности за стилизирање

Една нијанса ќе ја дефинира пролетта 2026, а тоа е без сомнение шартрез – енергична жолто-зелена боја која блескаше оваа сезона на модните писти и во комбинациите на уличниот стил.

Иако на прв поглед оваа боја, која се заканува да биде меѓу најголемите модни трендови оваа пролет, изгледа смела и малку специфична за стилизирање, модните експерти истакнуваат дека всушност е изненадувачки разновидна.

На дизајнерските ревии, оваа високонапонска нијанса се појави во колекциите на куќи како што се Прада, Валентино и Баленсијага како смел контраст на вообичаениот пролетен бран на пастелни тонови. Токму поради овој контраст, шартрез изгледа свежо, модерно и донекаде неочекувано – што ја прави еден од најинтересните модни избори на сезоната.

Поради својот интензитет, оваа нијанса може да изгледа застрашувачки на прв поглед, со речиси неонска живост што изгледа тешко да се вклучи во секојдневните комбинации. Но, во пракса, шартрез бојата е изненадувачки прилагодлива. Може да се омекне со потемни тонови како црна, чоколадно кафена, темно сина или јаглено сива, правејќи го целиот изглед посвеж и помодерен. Подеднакво добро функционира и со светли бели или топли крем нијанси кои му даваат поелегантен карактер.

За понежен впечаток, може да се комбинира со пастелни бои како розова или јоргован боја, додека оние кои сакаат посмели модни игри ќе посегнат по силни контрасти. Во овој случај, шартрез изгледа одлично со подеднакво заситени тонови како афион црвена или темно виолетова.

Најлесниот начин да ја вклучите оваа боја во вашиот гардеробер е да ја комбинирате со основни парчиња што веќе ги имате во вашиот плакар. На пример, живописен плетен џемпер во шартрез нијанса изгледа одлично со класични сини фармерки, додека свилено здолниште во оваа боја може да добие елегантен контраст со едноставна бела кошула.

фото:Freepik

извор:курир.мк