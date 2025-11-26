Оваа атрактивна русокоса е сопругата на пејачот Дадо Полумента: „Имаше само илјада динари во џеб кога се запознавме“

Пејачот Дадо Полумента важеше за музичар со бурен љубовен живот, за кој секогаш отворено зборуваше.

Конечно ја пронајде среќата покрај својата сопруга, Ивона Полумента, 11 години помлада, со која има две деца.

Нејзиното присуство на социјалните мрежи предизвикува големо внимание од јавноста.

Тој често во интервјуа истакнува колку неговата љубов го променила и го облагородила, додека многу малку се знае за нејзиниот приватен живот.

Сепак, Ивона е многу активна на социјалните мрежи, каде што објавува модни совети, ги покажува своите тренинзи и начин на живот.

Позната по својот совршен физички изглед, таа сега позираше во елегантен кафеав фустан со набори на колковите, што предизвика вистинска лавина комплименти од нејзините следбеници.

Патем, во една прилика отворено зборуваше за својата љубов кон Дадо, осврнувајќи се на гласините дека била со него поради пари.

– Кога ме гледаат на Инстаграм, велат: „О, овaa се омажи за пари“, или јас носам ова, јас носам она… Дадо имал 1000 динари во џебот, барем толку кога се запознавме. Најмалку парите се важни. Фактот дека е пејач не мора да значи дека има пари, дури и воопшто не мора да значи и нема никаква врска со тоа. Луѓето така зборуваат за себе, секој што пишува таков коментар кажува што носи во себе… Од друга страна, многу луѓе од различни делови на светот, од различни возрасти, на тие слики гледаат какви сме всушност – рече Ивона во една пригода за српските медиуми, а пренесува Ало.рс

