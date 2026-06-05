Ова се трите најбогати српски наследнички: Татковците им оставија милиони во кеш, накит, недвижнини, автомобили…

Најбогатите српски наследнички пораснале во луксуз уште од мали нозе, но секоја од нив избрала сосема различен животен пат.

Џина Џиновиќ, ќерката на Мелина и Харис Џиновиќ, редовно е експонирана во јавноста, а нејзината врска со нејзиниот татко беше тема на бројни медиумски написи по разводот на нејзините родители.

Пред неколку месеци, Џина одлучи да се пресели во Барселона, а по разводот на Харис и Мелина, taа одлучи да ја заземе страната на нејзината мајка. Присуствуваше на раскошна свадба во Монте Карло каде што Мелина му го кажа своето судбоносно „да“ на милионерот Џефри Пол Арнолд Деј, 21 година постар од неа. Се вели дека Џина не стигнала до самата свадбена церемонија, но следниот ден се сликала на луксузната јахта на нејзиниот очув. По ова, Харис Џиновиќ признал дека не е во баш најдобри односи со својата ќерка, додека сè уште живее во семејната куќа со својот син Кан.

„Веќе немам никакви емоции, ги исклучив. Ѝ велам на Џина: „Нека е жива и здрава!“ Таа отиде во Барселона да работи нешто, колку што знам. Сака да се омажи, да има свое семејство и мислам дека тоа е нормално за секоја жена, еден ден би ја напуштила оваа куќа, да има свои деца и семејство… Но, Кан нема да си замине од тука, заклучи тој. Сепак, другиот ден имаше информации дека Џина се вратила кај својот татко во Белград, а Харис зборуваше за тоа.

„Мислам дека децата треба да се остават настрана. Зошто децата да бидат вклучени во работи или нешто што воопшто не им припаѓа?“, рече Харис.

Ема Цептер редовно објавува фотографии од разни светски дестинации, но и отворено зборува за личните предизвици, првенствено оние поврзани со менталното здравје. Неодамна призна дека чувствувала голем притисок поради постојаното внимание на јавноста, поради што донела одлука привремено да се повлече од социјалните медиуми.

„Ми требаа неколку дена да се ресетирам.“ Ги минимизирав работите што морав да ги правам и се обидов да излегувам надвор и да уживам во животот малку повеќе. Поминував време во природа, шетав повеќе, си играв со кучињата. Искрено можам да кажам, иако сè уште чувствувам стрес и вознемиреност, сепак се чувствувам подобро без мојот телефон. „Учам да не си вршам толку голем притисок и дека светот нема да се распадне ако само дишам и земам воздух“, напиша таа.

Патем, Ема магистрирала психологија во Лондон, а нејзиниот татко присуствувал на сомнителната церемонија на дипломирање. Покрај високото образование, Ема го лансирала својот прв парфем. Младата претприемачка го претставила производот во Кан, на настан што го следеле медиумите. Ема е и ѕвезда во реклама за парфемот наречена „Rise“, која е снимена покрај базенот на семејната куќа, од чија тераса може да се види погледот на морето.

Ќерката на поп-магионичарот Саша Поповиќ, Александра, не сака да се експонира во јавност, а нејзиниот татко еднаш откри дека и неговата наследничка е скромна.

„Таа вели, еднаш или двапати месечно: „Тато, дај ми ја банкарската картичка“. Јас ѝ ја давам картичката, таа прашува колку пари има? Јас велам, „колку ти требаат?“ А таа: „Најдов сандали за 5.500 динари, најдов три маички, тоа се вкупно 5.700 динари, и најдов три ленени, сето тоа вкупно околу 14.000 динари“, откри своевремено Поповиќ.

И покрај големиот број станови и автомобили, Александра решила сама да заработува, па почнала да изработува накит.

Неодамна се појави информација дека нејзината мајка, Сузана Јовановиќ, по смртта на Саша Поповиќ, наследила вила на Бежанијска коса, дури 280 станови и 48 локали, два стана во Опатија, како и неколку луксузни автомобили.

Фото: Инстаграм/alexx_23p/djinadzinovic/byemmazepter