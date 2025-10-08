Ова се главните карактеристики на емоционално незрелите родители

Одгледувањето деца е секогаш напорна работа исполнета со предизвици, а емоционалната незрелост на родителите може да има долгорочни последици за децата.

Имено, емоционалната зрелост значи и способност за контрола на емоциите, преземање одговорност за грешките и прифаќање на мислењата на другите луѓе.

Според тоа, една од карактеристиките на емоционално незрелите родители е тоа што тие не се добри во обезбедувањето емоционална поддршка. Емоционално незрелите родители може да бидат одлични во задоволувањето на основните потреби на своите деца, но кога нивното дете е загрижено за нешто, тие често ги отфрлаат тие чувства. Причината е што не можам да разберам како добро згрижено дете може да има проблеми, пишува „Bright Side“.

Кога станува збор за изразување длабоки емоции, емоционално незрелите родители не се чувствуваат удобно со тоа. Важно е вашето дете да знае дека е сакано, но таквите родители не се добри во покажувањето наклонетост. Можно е ова да се случува поради начинот на кој тие самите се воспитани и дека емоциите не се нешто за кое треба да се зборува.

Емоционално незрелите родители мислат дека се единствените што го знаат правилниот начин да ги прават работите. Ако имате различно мислење, нема смисла да преговарате за да најдете среден терен бидејќи вашата гледна точка нема да биде прифатена. Кога сте биле дете, веројатно е дека секогаш морале да ги правите работите онака како што сакале вашите родители и онака како што тие верувале дека е најдобро за вас.

Следствено, бидејќи емоционално незрелите родители не знаат како да ги изразат своите емоции на здрав начин, може да им биде тешко да кажат како се чувствуваат. Сепак, тие може да очекуваат нивните деца некако да знаат какви емоции доживуваат и што им треба.

Емоционално незрелите родители честопати можат да го изгубат трпението и да го обвинуваат своето дете за сè што толку многу ги вознемирува. Емоционалниот труд е она што го правите за да го одржите вашиот однос со некого. Во семејство со емоционално незрели родители, товарот на оваа работа паѓа врз детето. Неговата работа е да поправи затегнат однос, дури и ако причината за затегнатоста не е негова вина. Нивните родители можеби никогаш нема да признаат дека погрешиле и да се извинат за своето однесување.

Емоционално незрелите родители и нивните емоции лесно се под влијание на други луѓе или други надворешни фактори. Нивното расположение може често да се менува, како и начинот на кој комуницираат со своето дете. Тие можат да бидат целосно вклучени во животот на своето дете одреден временски период, а потоа одеднаш да станат незаинтересирани и повлечени.

извор:karmin/tocka

фото:Freepik