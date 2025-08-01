Ова хоби го прават мажи кои се најпривлечни за жените

Нова студија покажа кои хобија мажите ги сметаат за најпривлечни за жените. Имено, тоа се мажите кои сакаат да читаат.

Date Psychology го спроведе претходно споменатото истражување. Наведени се 74 хобија, а потоа од дамите беше побарано да ги оценат.

Имено, 98,2 проценти од испитаниците рекоа дека ги сметаат мажите кои сакаат да читаат за најпривлечни. На второ место е учењето странски јазици (95,6 проценти), а на трето место е свирењето инструмент (95,4 проценти).

Потоа следуваат готвењето (95,1 процент), обработката на дрво (94,4 проценти), сликањето (94,1 процент), пишувањето и градинарството (93,8 проценти) и пливањето (92,8 проценти).

Понатаму, 90,5 проценти од жените ги сметаат мажите кои се занимаваат со фотографија и астрономија за привлечни. Тие исто така сакаат мажи кои се занимаваат со планинарење (90 проценти), стрелаштво (89,5 проценти), занаети со ковање (88,2 проценти) и патување (87,9 проценти).

Фото: Freepik

Извор: Курир