Ова е синот на Зорица Брунцлик кој неодамна се разведе – Неговата поранешна сопруга објави фотографија со својот нов сопруг

Синот на пејачката Зорица Брунцлик, Ѓорѓе Тутиќ, неодамна се разведе по 15 години брак од сопругата Вања Тутиќ, со која има деца и која повторно се ожени.

По раскинувањето со Ѓорѓе, Вања пронајде нова љубов, се ожени во април оваа година, а нивна кума беше поранешната учесничка во реално шоу Ана Ќурчиќ.

Вања и нејзиниот нов сопруг сега објавија емотивни зборови на своите Инстаграм профили, додека ја прославуваат првата годишнина од љубовта:

„Нашата година на љубовта“, напиша тој, а Вања одговори:

„Те сакам мој ангелу, ти си моето свето суштество“, напиша таа.

Вања откри што се случило ноќта кога го напуштила семејниот дом и што нејзиниот поранешен сопруг ѝ забранил да прави.

– Јас го обвинувам Кемиш, но на Зорица повеќе како жена што не почувствува потреба да ми се јави, да ме праша како сум. Кој си замина? Кому му беше потешко? Сакав да ги контактирам, ме спречи сопругот. Таа вечер кога излегував од дома, сакав да си одам, да се поздравам, му реков ајде да одиме и да се поздравиме. Сакав да ги прегрнам, да им кажам дека сепак ќе разговараме, дека ќе останеме во контакт… Ми рече немој, знаеш дека мама ќе плаче, ќе има шанса, ќе разговарате. Таа шанса никогаш не се случи – изјави Вања Тутиќ за „Свет“.

Foto: Instagram/vanja.tutic/djordje_tutic