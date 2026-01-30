Ова е појадокот на Марија Шерифовиќ кој се прави за пет минути: Пејачката го покажа оброкот со кој го започна денот

Пејачката Марија Шерифовиќ ужива на Бали, од каде објавува слики и видеа. Сега покажа и каков е нејзиниот избор на храна кога станува збор за појадок. Таа изјави дека нејзината душа ја моли да се врати на Бали, што и го направила пред некој ден. Утрово нарачала појадок во ресторан што секој може да го подготви дома.

Тоа е француски тост, леб полнет со сирење, чиј вкус е надополнет со сосот. Марија нарачала и домати, а со нив пие кафе и сок. По убавиот појадок, Марија веднаш излегла надвор.

Во таа прилика, таа купила кокос, кој бил скршен пред неа и послужен со сламка за да може да ужива во овој природен пијалок.

Izvor: Instagram printscreen/serifovic