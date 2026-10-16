Ова е новото момче на Бресквица: По долго криење, објави интимна снимка

Пејачката Анѓела Игњатовиќ Бресквица ја разбуди фантазијата на јавноста со снимка на која се држи за рака со својот партнер.

Иако не го откри идентитетот на новиот избраник, Бресквица покажа доволно за да се насети дека е исполнета и среќна на љубовен план.

Пејачката ужива во прошетка во друштво на мистериозен маж, а двајцата цело време одат држејќи се за раце.

Оваа романтична сцена не помина незабележано, бидејќи на тој начин пејачката навести дека нејзиното срце повторно е зафатено и дека ужива во ново љубовно поглавје.

Иако засега не сака да му го открие партнерот на јавноста, нежноста што ја покажале за време на заедничката прошетка сведочи дека им годи времето што го поминуваат заедно.

foto: printscreen/instagram/brreskvicanews