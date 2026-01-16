Ова е најздравиот појадок на светот: Се прави за 5 минути, го зајакнува имунитетот и намалува килограми

Обидете се да го јадете најздравиот појадок на светот секое утро во текот на еден месец и само гледајте ги промените на подобро. Овој појадок ќе биде готов за само 5 минути, а е исклучително здрав.

Секоја од моќните состојки на овој појадок има голем број пофалби за себе, а заедно тие се супер енергетска бомба идеална за почеток на денот. Овој рецепт за најздравиот појадок на светот е лесен за подготовка, па дури и најзафатените луѓе не можат да се “извлечат“ со него, а сигурно ќе им користи.

Што ви е потребно?

1 јогурт

1 лажица јаболков пектин (рецепт подолу)

1 лажица мед

40-50 грама сечкани ореви

половина лажица цејлонски цимет

30 капки прополис

3 лажици овесна каша

суво овошје по ваш избор

Времето за подготовка е 5 минути.

Што е пектин и како се прави?

Пектинот е вид на влакна што се наоѓаат во растенијата, јаболката содржат особено висок процент на пектин. Јаболковиот пектин, растворлива влакнеста супстанца од јаболката, има поволен ефект врз разградувањето на масните супстанции. Тој е одличен апсорбер на масти што ја намалува апсорпцијата на холестеролот од храната и ја подобрува работата на дебелото црево.

Домашен рецепт за пектин

Потребни ви се 1 килограм органски јаболка и 2,5 децилитри вода. Измијте ги јаболката и исечете ги плодовите на помали парчиња. Ставете 2,5 дл вода во тенџерето и загрејте го на максимум бидејќи пектинот мора да достигне висока температура за најкратко време, во спротивно ќе се распадне. Брзо сварете ги јаболката со водата во тенџере. Гответе на умерена температура, 30 минути. Потоа, мешајќи, продолжете да готвите додека смесата не се згусне за половина. Исцедете со лажица низ цедалка и веднаш складирајте ја смесата од пектин во стерилизирана тегла.

Како да го подготвите овој појадок?

Ноќта пред тоа, измешајте го јогуртот и јаболковиот пектин и оставете го во фрижидер за да се стегне пектинот. Можете да го направите ова и наутро, но потоа ќе мора да почекате пектинот да се раствори. Наутро додадете ги другите состојки и измешајте сè. Оставете да отстои малку за да се соединат состојките, јогуртот да дојде на собна температура и овесната каша да се стопи.

Зошто овој појадок е најдобар?

Го зајакнува имунитетот;

Превенција од многу инфекции;

Има антиинфламаторно дејство;

Ја подобрува циркулацијата;

Им дава подобар изглед на кожата и косата;

Го штити здравјето на забите;

Помага во губењето тежина.

Извор: Курир

Фото: Freepik