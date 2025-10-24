Ова е најсреќен и најдепресивен град на светот

Сместен длабоко во северниот Сибир, зад Арктичкиот круг, Норилск е град што повеќе наликува на легенда отколку на вистинска дестинација. На картата изгледа како точка изгубена во бескрајната белина на тундрата, но за околу 180.000 луѓе тоа е дом — студен, суров и тежок.

Изграден во триесеттите години од минатиот век како советски рударски центар со труд на затворениците од Гулаг, Норилск денес живее од рударството — бакар, никел и паладиум. Но, таа индустрија има висока цена. Градот се вбројува меѓу најзагадените места на планетата, а зимата таму трае девет месеци. Температурите паѓаат и до -50°C, а сонцето не се појавува цели 45 дена.

Токму тој долг мрак создава она што локалните лекари го нарекуваат „поларен синдром“ — депресија, несоница и забавено размислување.

Норилск често го нарекуваат најдепресивниот град на светот, место каде што човечката издржливост секојдневно е на испит.

Но, на другиот крај на Европа, под медитеранското сонце, се наоѓа вистинската спротивност.

Според истражувањето на „BookRetreats“, Лисабон е прогласен за најсреќен град за посета во светот.

Португалската престолнина освоила највисоки оценки за бројот на сончеви часови, квалитетот на сонот, здравата исхрана и блискоста до природата.

Со 2.828 сончеви часови годишно, богата гастрономија и град изграден на седум ридови со поглед кон Атлантикот, Лисабон е место каде што животот тече полека, со насмевка и со вкус на морски воздух и кафе.

Додека Норилск живее во мраз и мрак, Лисабон живее во светлина и боја. Два града на истата планета — но со сосема различен ритам на животот.

фото:freepik

извор:kurir.mk