Ова е диетата на Гоца Тржан: Пејачката буквално се стопи откако ја исфрли оваа намирница од исхраната

Пејачката Гоца Тржан со години се бореше со вишок килограми, но најде начин да ја одржи посакуваната фигура.

Откако се мачеше да ослаби неколку килограми, иако многумина ја сметаа за убава, конечно успеа драстично да ослабе по реалното шоу во кое учествуваше. Откако учествуваше во „Survivor“, таа разви своја диета која ѝ помогна да остане во форма.

Пејачката успеала да воспостави рамнотежа помеѓу здравата храна и повремените задоволства, па затоа нејзината исхрана не е ексклузивна во секоја смисла и не е ригорозна.

Наместо ригорозни диети, Гоца се фокусира на одржлива исхрана што ѝ овозможува да ужива во омилената храна, но во умерени количини.

Учеството во реалното шоу „Преживеан“ беше пресвртница за Гоца. Живеејќи со минимални оброци како ориз и риба, таа ослабе под 50 килограми.

– Мојот тогашен сопруг и ќерка речиси и да не ме препознаа на аеродромот – откри пејачката. Ова искуство ја мотивираше да го промени својот пристап кон исхраната и тренингот.

– Избегнувам леб, многу го сакам лебот и сè што има врска со тесто, но морам да се држам настрана од такви работи. Обожавам кифлички, колачи, но не ми е дозволено да ги јадам и свесна сум за тоа. Кога ќе одлучам да јадам тесто, сама месам и тоа не ме прави подуена. Избегнувам слатки, но сепак не можам да одолеам на сладолед. Човекот понекогаш мора да си угоди и да биде среќен. Сите сме живи луѓе и сакаме да го прекршиме здравиот режим – заклучи Гоца, пишува Блиц.

Гоца се фокусира на рамнотежа – таа избегнува преработена храна, но повремено си дозволува омилени закуски како сладолед. Исто така, често користи путер од кикирики и мед како поздрава алтернатива на слатките. Овој пристап ѝ овозможува да ја одржува својата тежина без да прави премногу жртви.

Foto: print Screen/Instagram