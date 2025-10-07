Ова е биографијата на Халид Бешлик: Овие детали за него многумина ги заборавија

Почина Халид Бешлиќ – симболот на емоцијата и народната душа. Познатиот пејач изненадно почина, оставајќи зад себе наследство исполнето со емоција, топлина и песни кои обележаа генерации. Кога ќе се спомне неговото име, многумина веднаш ја слушаат во главата „Милјачка“, „Романија“ или „Сеќавам се“ – безвременски хитови што станаа дел од колективната меморија на целиот регион.

Халид Бешлиќ е роден на 20 ноември 1953 година во селото Врапци кај Кнежина, во Босна и Херцеговина. Детството го поминал во едноставно, но среќно семејство, како најстаро од пет деца. Од најрана возраст ја покажувал својата љубов кон музиката – пеел на семејни собири, училишни приредби и подоцна во културно-уметничкото друштво „Зија Диздаревиќ“.

По завршувањето на воениот рок, се преселил во Сараево, каде што започнала неговата вистинска музичка приказна. Како што раскажуваат сведоците, кариерата му почнала сосема случајно – една вечер запеал во кафана како гостин, а публиката била толку воодушевена што сопственикот веднаш му понудил постојан ангажман. Од тогаш, патот од кафана до големите сцени бил само прашање на време.

Со првите плочи и песни како „Не сакам дијаманти“, „Се враќам кај мајка ми во Босна“, „Сеќавам се“, „Милјачка“, Халид се етаблирал како еден од најемотивните пејачи на поранешна Југославија. Неговиот глас стана симбол на носталгија, љубов и искрена човечност – токму она што го издвојуваше од сите останати.

За време на војната во Босна и Херцеговина, Халид одржа повеќе од 500 хуманитарни концерти ширум Европа, собирајќи средства за оние кои ги изгубија домовите и најблиските. Никогаш не го заборави својот народ и секогаш веруваше дека музиката има сила да поврзува и да лекува. „Сè што имам, го должам на луѓето што ме слушаа. Затоа секогаш ќе им враќам, кога и колку можам“, изјави еднаш Халид.

Смртта на Халид Бешлиќ е голема загуба за регионот. Неговата музика ќе продолжи да живее, а неговиот топол глас засекогаш ќе остане дел од нашите сеќавања.

