Отвори во вид на пеперутка среде задникот: Бела Хадид во фустан како од филм за возрасни

Бела Хадид во винтиџ фустан на „Жан Пол Готје“ од 2001 година покажа дека трендот на откриена танга од ерата на 2000-тите сè уште е жив, комбинирајќи го со златни нараквици и црна чипкаста маска.

Јануари беше напорен месец за Бела Хадид. По премиерата на новата хорор-серија на Рајан Марфи „The Beauty“, во која глуми заедно со Ештон Качер, манекенката докажа дека трендот на капри-панталони функционира во текот на целата година.

Иако претходно оваа недела ја покажа својата љубов кон планинарските чизми на „Саломон“, Бела ги замени своите лежерни модни комбинации со винтиџ фустан на „Жан Пол Готје“ од 2001 година.

Во нова објава на „Instagram“, Хадид се гледа како игра карти со пријателите додека носи провокативен фустан. Наметката на манекенката имаше изрез што ја откриваше нејзината долна облека, потврдувајќи дека трендот на танги од ерата на 2000-тите и понатаму е жив и актуелен.

Фустанот моментално се појавува на некои сајтови за препродажба, но по најавата на Хадид, малку е веројатно дека долго ќе остане достапен.

Како позната обожавателка на „Y2K“ естетиката, основачката на „Ôrəbella“ очигледно е во согласност со трендот и го носи со себе и во 2026 година.

За да го комплетира изгледот, Бела ги комбинираше златните нараквици со црна чипкаста маска за маскенбал, а кога станува збор за контроверзниот тренд на откриена танга, се чини дека Хадид нема намера да се откаже од него.

фото:Instagram printscreen/bellahadid