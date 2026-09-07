Мегафон Споделете ја својата идеја

Отворен е јавниот повик за „БЕЛА НОЌ 2026“!

2 мин. читање
Отворен е јавниот повик за „БЕЛА НОЌ 2026“!

ЈУ Универзална сала – Скопје и Град Скопје ги повикуваат уметниците, авторите, изведувачите, групите и колективите да станат дел од 22. издание на една од најпрепознатливите културни манифестации во градот.

Може да се пријават проекти од областа на визуелните и применетите уметности, музиката, филмот, театарот, јавната уметност, урбаните изведби и перформансите.

Линк до целиот повик – https://bit.ly/4cl8IEc

Апликации: [email protected]
Бул. „Партизански одреди“ бр. 22, секој работен ден од 9:00 до 15:00 часот
Информации: 070 379 448
Краен рок: 15 септември 2026 година

Споделете ја својата идеја и бидете дел од културната енергија на Скопје!

Поврзани теми

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top